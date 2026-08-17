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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Telcoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Telcoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TEL

معلومات سعر TEL

ما هو TEL

الوثيقة البيضاء لـ TEL

الموقع الرسمي لـ TEL

اقتصاد توكن TEL

توقعات سعر TEL

سجل TEL

دليل شراء TEL

محول عملة TEL إلى الفيات

عقود TEL الفورية

TEL عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Telcoin (TEL)

التحليل الفني اليوم لـ Telcoin (TEL)

توفر صفحة Telcoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TEL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Telcoin أدناه.

تغير سعر Telcoin (TEL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001419---11.15%-22.17%-50.41%
اعرف المزيد عن سعر Telcoin

تدفق رأس المال الخاص بـ Telcoin

صافي التدفقسعر TELUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Telcoin

تداول أسواق Telcoin (TEL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Telcoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTEL
$0.00142
$0.00142$0.00142
-2.13%
65.07M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TEL إلى USD

المبلغ

TEL
TEL
USD
USD

1 TEL = 0.001419 USD

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