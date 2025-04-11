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ALTAVA السعر(TAVA)

USD

مخطط أسعار ALTAVA (TAVA) المباشر

$0.01172
$0.01172$0.01172
-1.84%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول TAVA

السعر الحالي لـ ALTAVA (TAVA) اليوم هو 0.01172 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 8.16M USD. يتم تحديث سعر من TAVA إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق ALTAVA:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 22.19K USD
- تغير سعر ALTAVA خلال اليوم هو -1.84%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 695.88M USD

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TAVA أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار ALTAVA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002197-1.83%
30 يوم$ +0.00472+67.42%
60 يوم$ +0.00472+67.42%
90 يوم$ +0.00472+67.42%
تغير سعر ALTAVA اليوم

سجل اليوم TAVA تغيرًا $ -0.0002197 (-1.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ALTAVA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00472 (+67.42%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ALTAVA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TAVA تغييرًا في $ +0.00472 (+67.42%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ALTAVA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00472 (+67.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

TAVA معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار ALTAVA: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.0116
$ 0.0116$ 0.0116

$ 0.01255
$ 0.01255$ 0.01255

$ 0.017
$ 0.017$ 0.017

-2.58%

-1.83%

+12.15%

TAVA معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

$ 22.19K
$ 22.19K$ 22.19K

695.88M
695.88M 695.88M

ما هو ALTAVA ( TAVA )

إن ALTAVA هي الشركة الرائدة في صناعة الأزياء الافتراضية سريعة النمو، وتقدم منصة ذكاء اصطناعي عمودية تُركز على توليد أصول ثلاثية الأبعاد للألعاب، والواقع الافتراضي/الواقع المعزز، والحوسبة المكانية، والتجارة الإلكترونية، وتكاملات الويب. عملت ALTAVA مع أكثر من 40 علامة تجارية عالمية فاخرة، بما في ذلك LVMH، وFendi، وBalmain، وPrada، وغيرها، لتوفير تجارب افتراضية. ومن بين مساهميها Animoca Brands، وNetmarble، وLG Electronics، وSM Entertainment، وغيرها.

متوفر ALTAVA على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك ALTAVA الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TAVAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول ALTAVA على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء ALTAVA سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر ALTAVA

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل ALTAVA، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ TAVA؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارALTAVA.

سجل أسعار ALTAVA

يوفر تتبع مسار سعر TAVA معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ TAVA. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار ALTAVA.

كيفية شراء ALTAVA ( TAVA )

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عملة TAVA إلى العملات المحلية

1 TAVA إلى VND
300.51252
1 TAVA إلى AUD
A$0.0186348
1 TAVA إلى GBP
0.0089072
1 TAVA إلى EUR
0.0101964
1 TAVA إلى USD
$0.01172
1 TAVA إلى MYR
RM0.0518024
1 TAVA إلى TRY
0.4454772
1 TAVA إلى JPY
¥1.6725612
1 TAVA إلى RUB
0.99327
1 TAVA إلى INR
1.0100296
1 TAVA إلى IDR
Rp198.644038
1 TAVA إلى KRW
16.7667492
1 TAVA إلى PHP
0.6701496
1 TAVA إلى EGP
￡E.0.6007672
1 TAVA إلى BRL
R$0.0686792
1 TAVA إلى CAD
C$0.0161736
1 TAVA إلى BDT
1.42105
1 TAVA إلى NGN
18.6326904
1 TAVA إلى UAH
0.4841532
1 TAVA إلى VES
Bs0.83212
1 TAVA إلى PKR
Rs3.2791388
1 TAVA إلى KZT
6.0442384
1 TAVA إلى THB
฿0.3930888
1 TAVA إلى TWD
NT$0.3804312
1 TAVA إلى AED
د.إ0.0430124
1 TAVA إلى CHF
Fr0.0094932
1 TAVA إلى HKD
HK$0.09083
1 TAVA إلى MAD
.د.م0.1087616
1 TAVA إلى MXN
$0.2376816

ALTAVA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ALTAVA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ALTAVA الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

TAVA
USD

1 TAVA = 0.01172 USD

تداول

USDTTAVA
$0.01172
$0.01172$0.01172
-5.87%

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