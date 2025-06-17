ما هو THE AMERICA PARTY ( TAPSOL )

خلال جدالٍ عبر الإنترنت مع دونالد ترامب، أطلق إيلون ماسك استطلاعًا على تويتر يسأل فيه عن جدوى تأسيس حزب سياسي جديد. أيّد حوالي 80% من المصوتين الفكرة. ثم نشر ماسك النتائج، معلقًا عليها "الحزب الأمريكي"، مما أثار جدلًا واسعًا.

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توقع سعر THE AMERICA PARTY

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توكنوميكس THE AMERICA PARTY (TAPSOL)

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كيفية شراء THE AMERICA PARTY ( TAPSOL )

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عملة TAPSOL إلى العملات المحلية

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THE AMERICA PARTY المورد

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