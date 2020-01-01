توكنوميكس TAO Inu (TAONU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TAO Inu (TAONU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TAO Inu (TAONU) TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. الموقع الرسمي: https://www.taoinu.com الوثيقة البيضاء: https://www.taoinu.com/whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f اشتر TAONU الآن!

توكنوميكس TAO Inu (TAONU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TAO Inu (TAONU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 السعر الحالي: $ 0.001946 $ 0.001946 $ 0.001946 معرفة المزيد عن سعر TAO Inu (TAONU)

توكنوميكس TAO Inu (TAONU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TAO Inu (TAONU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TAONU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TAONU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TAONU، استكشف السعر المباشر لتوكن TAONU!

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