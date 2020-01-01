توكنوميكس TAO Cat (TAOCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TAO Cat (TAOCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TAO Cat (TAOCAT) تعرف على TAO Cat، أكثر TAO maxi روعةً من Bittensor. بصفتها أول عميلة ذكاء اصطناعي ذاتية التحسين من Bittensor، فهي تتمتع بحمض Bittensor النووي النقي الذي يجري عبر الكود الخاص بها - مدعومة بشكل أصلي من Bittensor وVirtuals، ومصممة بواسطة فريق Masa. لا تدع جمالها يخدعك - فهذه القطة لديها مخالب. سواء كانت تقدم شواءً ممتازًا أو تطلق ألفا TAO، تُظهر TAO Cat ما هو ممكن مع البنية التحتية المتميزة للذكاء الاصطناعي اللامركزي من Bittensor. الموقع الرسمي: https://www.masa.ai/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x7a5f5ccd46ebd7ac30615836d988ca3bd57412b3 اشتر TAOCAT الآن!

توكنوميكس TAO Cat (TAOCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TAO Cat (TAOCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 630.00K $ 630.00K $ 630.00K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 630.00K $ 630.00K $ 630.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0854 $ 0.0854 $ 0.0854 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000600991518551691 $ 0.000600991518551691 $ 0.000600991518551691 السعر الحالي: $ 0.00063 $ 0.00063 $ 0.00063 معرفة المزيد عن سعر TAO Cat (TAOCAT)

توكنوميكس TAO Cat (TAOCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TAO Cat (TAOCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TAOCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TAOCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TAOCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن TAOCAT!

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