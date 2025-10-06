سعر Taker Protocol المباشر اليوم هو 0.005669 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TAKER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TAKER بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Taker Protocol المباشر اليوم هو 0.005669 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TAKER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TAKER بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.005669
+2.05%1D
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:44:55 (UTC+8)

معلومات سعر Taker Protocol (TAKER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00554
24 ساعة منخفض
$ 0.005913
24 ساعة مرتفع

$ 0.00554
$ 0.005913
--
--
-0.15%

+2.05%

-10.43%

-10.43%

سعر Taker Protocol (TAKER) في الوقت الحقيقي هو $ 0.005669. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAKER بين أدنى سعر $ 0.00554 وأعلى سعر $ 0.005913، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAKER على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAKER -0.15% على مدار الساعة الماضية، +2.05% على مدار 24 ساعة، و -10.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Taker Protocol (TAKER)

--
$ 489.80K
$ 489.80K$ 489.80K

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Taker Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 489.80K. العرض المتداول لـ TAKER يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.67M.

سجل سعر Taker Protocol (TAKER) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Taker Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00011388+2.05%
30 يوم$ -0.004011-41.44%
60 يوم$ -0.006881-54.83%
90 يوم$ -0.012661-69.08%
تغير سعر Taker Protocol اليوم

سجل اليوم TAKER تغيرًا $ +0.00011388 (+2.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Taker Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.004011 (-41.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Taker Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TAKER تغييرًا في $ -0.006881 (-54.83%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Taker Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.012661 (-69.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Taker Protocol (TAKER)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Taker Protocol.

ما هو Taker Protocol ( TAKER )

مشروع Taker هو أول وأكبر بروتوكول حوافز في منظومة بيتكوين، مصمم لتعميم مكاسب بيتكوين لجميع حاملي كسور بيتكوين. وهو بمثابة طبقة حوافز بيتكوين، مستفيدًا من أطر مكافآت متعددة لتشجيع ملايين المستخدمين على تبني بيتكوين ومشتقاته والاحتفاظ بها واستخدامها.

متوفر Taker Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Taker Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TAKERلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Taker Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Taker Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Taker Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Taker Protocol (TAKER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Taker Protocol (TAKER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Taker Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Taker Protocol!

توكنوميكس Taker Protocol (TAKER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Taker Protocol (TAKER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TAKER والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Taker Protocol ( TAKER )

هل تبحث عن كيفية شراء Taker Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Taker Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TAKER إلى العملات المحلية

1 Taker Protocol (TAKER) إلى VND
149.179735
1 Taker Protocol (TAKER) إلى AUD
A$0.00856019
1 Taker Protocol (TAKER) إلى GBP
0.00425175
1 Taker Protocol (TAKER) إلى EUR
0.00481865
1 Taker Protocol (TAKER) إلى USD
$0.005669
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MYR
RM0.02375311
1 Taker Protocol (TAKER) إلى TRY
0.23781455
1 Taker Protocol (TAKER) إلى JPY
¥0.861688
1 Taker Protocol (TAKER) إلى ARS
ARS$8.34901975
1 Taker Protocol (TAKER) إلى RUB
0.4506855
1 Taker Protocol (TAKER) إلى INR
0.50011918
1 Taker Protocol (TAKER) إلى IDR
Rp94.48329554
1 Taker Protocol (TAKER) إلى PHP
0.33305375
1 Taker Protocol (TAKER) إلى EGP
￡E.0.26854053
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BRL
R$0.03038584
1 Taker Protocol (TAKER) إلى CAD
C$0.00787991
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BDT
0.69399898
1 Taker Protocol (TAKER) إلى NGN
8.2517964
1 Taker Protocol (TAKER) إلى COP
$21.80382435
1 Taker Protocol (TAKER) إلى ZAR
R.0.09710997
1 Taker Protocol (TAKER) إلى UAH
0.23872159
1 Taker Protocol (TAKER) إلى TZS
T.Sh.13.96303045
1 Taker Protocol (TAKER) إلى VES
Bs1.230173
1 Taker Protocol (TAKER) إلى CLP
$5.334529
1 Taker Protocol (TAKER) إلى PKR
Rs1.60727488
1 Taker Protocol (TAKER) إلى KZT
3.02503509
1 Taker Protocol (TAKER) إلى THB
฿0.18288194
1 Taker Protocol (TAKER) إلى TWD
NT$0.17330133
1 Taker Protocol (TAKER) إلى AED
د.إ0.02080523
1 Taker Protocol (TAKER) إلى CHF
Fr0.00447851
1 Taker Protocol (TAKER) إلى HKD
HK$0.04404813
1 Taker Protocol (TAKER) إلى AMD
֏2.17202066
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MAD
.د.م0.05232487
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MXN
$0.10453636
1 Taker Protocol (TAKER) إلى SAR
ريال0.02120206
1 Taker Protocol (TAKER) إلى ETB
Br0.85981723
1 Taker Protocol (TAKER) إلى KES
KSh0.73237811
1 Taker Protocol (TAKER) إلى JOD
د.أ0.004019321
1 Taker Protocol (TAKER) إلى PLN
0.02057847
1 Taker Protocol (TAKER) إلى RON
лв0.02471684
1 Taker Protocol (TAKER) إلى SEK
kr0.05306184
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BGN
лв0.00952392
1 Taker Protocol (TAKER) إلى HUF
Ft1.89214213
1 Taker Protocol (TAKER) إلى CZK
0.11842541
1 Taker Protocol (TAKER) إلى KWD
د.ك0.001734714
1 Taker Protocol (TAKER) إلى ILS
0.01842425
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BOB
Bs0.03917279
1 Taker Protocol (TAKER) إلى AZN
0.0096373
1 Taker Protocol (TAKER) إلى TJS
SM0.05238156
1 Taker Protocol (TAKER) إلى GEL
0.01541968
1 Taker Protocol (TAKER) إلى AOA
Kz5.16769033
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BHD
.د.ب0.002131544
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BMD
$0.005669
1 Taker Protocol (TAKER) إلى DKK
kr0.03633829
1 Taker Protocol (TAKER) إلى HNL
L0.14932146
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MUR
0.25799619
1 Taker Protocol (TAKER) إلى NAD
$0.09790363
1 Taker Protocol (TAKER) إلى NOK
kr0.05657662
1 Taker Protocol (TAKER) إلى NZD
$0.00975068
1 Taker Protocol (TAKER) إلى PAB
B/.0.005669
1 Taker Protocol (TAKER) إلى PGK
K0.02386649
1 Taker Protocol (TAKER) إلى QAR
ر.ق0.02063516
1 Taker Protocol (TAKER) إلى RSD
дин.0.57115175
1 Taker Protocol (TAKER) إلى UZS
soʻm68.30118911
1 Taker Protocol (TAKER) إلى ALL
L0.47092383
1 Taker Protocol (TAKER) إلى ANG
ƒ0.01014751
1 Taker Protocol (TAKER) إلى AWG
ƒ0.0102042
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BBD
$0.011338
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BAM
KM0.00946723
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BIF
Fr16.717881
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BND
$0.00731301
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BSD
$0.005669
1 Taker Protocol (TAKER) إلى JMD
$0.90976112
1 Taker Protocol (TAKER) إلى KHR
22.85882525
1 Taker Protocol (TAKER) إلى KMF
Fr2.386649
1 Taker Protocol (TAKER) إلى LAK
123.23912797
1 Taker Protocol (TAKER) إلى LKR
රු1.72672071
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MDL
L0.09614624
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MGA
Ar25.30800332
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MOP
P0.04540869
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MVR
0.0867357
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MWK
MK9.84200759
1 Taker Protocol (TAKER) إلى MZN
MT0.3622491
1 Taker Protocol (TAKER) إلى NPR
रु0.8010297
1 Taker Protocol (TAKER) إلى PYG
40.204548
1 Taker Protocol (TAKER) إلى RWF
Fr8.237057
1 Taker Protocol (TAKER) إلى SBD
$0.04659918
1 Taker Protocol (TAKER) إلى SCR
0.07868572
1 Taker Protocol (TAKER) إلى SRD
$0.22415226
1 Taker Protocol (TAKER) إلى SVC
$0.04960375
1 Taker Protocol (TAKER) إلى SZL
L0.09790363
1 Taker Protocol (TAKER) إلى TMT
m0.0198415
1 Taker Protocol (TAKER) إلى TND
د.ت0.016644184
1 Taker Protocol (TAKER) إلى TTD
$0.03849251
1 Taker Protocol (TAKER) إلى UGX
Sh19.750796
1 Taker Protocol (TAKER) إلى XAF
Fr3.191647
1 Taker Protocol (TAKER) إلى XCD
$0.0153063
1 Taker Protocol (TAKER) إلى XOF
Fr3.191647
1 Taker Protocol (TAKER) إلى XPF
Fr0.578238
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BWP
P0.08066987
1 Taker Protocol (TAKER) إلى BZD
$0.01139469
1 Taker Protocol (TAKER) إلى CVE
$0.53668423
1 Taker Protocol (TAKER) إلى DJF
Fr1.009082
1 Taker Protocol (TAKER) إلى DOP
$0.36315614
1 Taker Protocol (TAKER) إلى DZD
د.ج0.7364031
1 Taker Protocol (TAKER) إلى FJD
$0.01275525
1 Taker Protocol (TAKER) إلى GNF
Fr49.291955
1 Taker Protocol (TAKER) إلى GTQ
Q0.04342454
1 Taker Protocol (TAKER) إلى GYD
$1.18720198
1 Taker Protocol (TAKER) إلى ISK
kr0.697287

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Taker Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Taker Protocol الرسمي

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Taker Protocol

كم يساوي Taker Protocol (TAKER) اليوم؟
سعر TAKER المباشر في USD هو USD 0.005669، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TAKER إلى USD الحالي؟
سعر TAKER إلى USD الحالي هو $ 0.005669. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Taker Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة TAKER هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TAKER؟
العرض المتداول لتوكن TAKER هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TAKER؟
حقق TAKER سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TAKER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TAKER.
ما هو حجم تداول TAKER؟
حجم تداول TAKER المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 489.80K USD.
هل سترتفع TAKER هذا العام؟
قد يرتفع TAKER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TAKER لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

