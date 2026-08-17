التحليل الفني اليوم لـ Overtake (TAKE) توفر صفحة Overtake تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TAKE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Overtake أدناه. التسجيل

تغير سعر Overtake (TAKE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.05138 -- -11.13% +140.43% +129.78%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Overtake

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Overtake عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 1 شراء 16 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.05187 0.05182 R2 0.05182 0.05177 R1 0.05173 0.05174 PP 0.05168 0.05168 S1 0.05159 0.05163 S2 0.05154 0.0516 S3 0.05145 0.05154

إشارات السوق الخاصة بـ Overtake صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.27M $8.25 M $8.51 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.46 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.45 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.15 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Overtake صافي التدفق سعر TAKEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.05 2026-08-16 $0.00 M 0.05 2026-08-15 -$0.02 M 0.05 2026-08-14 -$0.01 M 0.05 2026-08-13 $0.00 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Overtake (TAKE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Overtake المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT TAKE $0.05138 $0.05138 $0.05138 +4.53% 2.28M (USDT) تداول