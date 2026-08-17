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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Overtake، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Overtake، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TAKE

معلومات سعر TAKE

ما هو TAKE

الوثيقة البيضاء لـ TAKE

الموقع الرسمي لـ TAKE

اقتصاد توكن TAKE

توقعات سعر TAKE

سجل TAKE

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التحليل الفني اليوم لـ Overtake (TAKE)

التحليل الفني اليوم لـ Overtake (TAKE)

توفر صفحة Overtake تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TAKE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Overtake أدناه.

تغير سعر Overtake (TAKE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05138---11.13%+140.43%+129.78%
اعرف المزيد عن سعر Overtake

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Overtake

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Overtake عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 1
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05187
0.05182
R2
0.05182
0.05177
R1
0.05173
0.05174
PP
0.05168
0.05168
S1
0.05159
0.05163
S2
0.05154
0.0516
S3
0.05145
0.05154

إشارات السوق الخاصة بـ Overtake

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.27M
$8.25 M
$8.51 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.46 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.45 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.15 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Overtake

صافي التدفقسعر TAKEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.05
2026-08-16$0.00 M0.05
2026-08-15-$0.02 M0.05
2026-08-14-$0.01 M0.05
2026-08-13$0.00 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Overtake (TAKE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Overtake المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTAKE
$0.05138
$0.05138$0.05138
+4.53%
2.28M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TAKE إلى USD

المبلغ

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.05138 USD

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