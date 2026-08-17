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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Taiko، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Taiko، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TAIKO

معلومات سعر TAIKO

ما هو TAIKO

الوثيقة البيضاء لـ TAIKO

الموقع الرسمي لـ TAIKO

اقتصاد توكن TAIKO

توقعات سعر TAIKO

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التحليل الفني اليوم لـ Taiko (TAIKO)

التحليل الفني اليوم لـ Taiko (TAIKO)

توفر صفحة Taiko تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TAIKO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Taiko أدناه.

تغير سعر Taiko (TAIKO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0697---4.00%-9.25%-34.19%
اعرف المزيد عن سعر Taiko

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Taiko

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Taiko عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 3
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07003
0.07003
R2
0.07003
0.07002
R1
0.07002
0.07001
PP
0.07001
0.07001
S1
0.07
0.07
S2
0.06999
0.06999
S3
0.06998
0.06999

إشارات السوق الخاصة بـ Taiko

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.89M
$5.44 M
$6.32 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Taiko

صافي التدفقسعر TAIKOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.07
2026-08-16-$0.01 M0.07
2026-08-15$0.00 M0.07
2026-08-14$0.00 M0.07
2026-08-13$0.00 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Taiko (TAIKO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Taiko المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTAIKO
$0.0697
$0.0697$0.0697
-2.38%
802.49K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TAIKO إلى USD

المبلغ

TAIKO
TAIKO
USD
USD

1 TAIKO = 0.0697 USD

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