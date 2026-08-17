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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TARS Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TARS Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ TARS Protocol (TAI)

التحليل الفني اليوم لـ TARS Protocol (TAI)

توفر صفحة TARS Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TARS Protocol أدناه.

تغير سعر TARS Protocol (TAI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00631---13.02%-27.84%-60.71%
اعرف المزيد عن سعر TARS Protocol

تدفق رأس المال الخاص بـ TARS Protocol

صافي التدفقسعر TAIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن TARS Protocol

تداول أسواق TARS Protocol (TAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TARS Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTAI
$0.00631
$0.00631$0.00631
-2.77%
8.40M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TAI إلى USD

المبلغ

TAI
TAI
USD
USD

1 TAI = 0.00631 USD

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