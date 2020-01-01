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التحليل الفني اليوم لـ Tagger (TAG)

التحليل الفني اليوم لـ Tagger (TAG)

توفر صفحة Tagger تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TAG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Tagger أدناه.

تغير سعر Tagger (TAG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000931---23.08%-2.36%-10.89%
اعرف المزيد عن سعر Tagger

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Tagger

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Tagger عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 2شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.000934
0.000933
R2
0.000933
0.000932
R1
0.000932
0.000932
PP
0.000931
0.000931
S1
0.00093
0.00093
S2
0.000929
0.00093
S3
0.000928
0.000929

إشارات السوق الخاصة بـ Tagger

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.10M
$3.87 M
$3.77 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.82 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.80 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Tagger

صافي التدفقسعر TAGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Tagger

تداول أسواق Tagger (TAG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Tagger المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTAG
$0.000931
$0.000931$0.000931
+0.55%
98.65M (USDT)
/USD1TAG
$0.0009335
$0.0009335$0.0009335
+0.53%
60.21M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TAG إلى USD

المبلغ

TAG
TAG
USD
USD

1 TAG = 0.000931 USD

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