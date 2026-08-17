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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TAC، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول TAC، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن TAC

معلومات سعر TAC

ما هو TAC

الوثيقة البيضاء لـ TAC

الموقع الرسمي لـ TAC

اقتصاد توكن TAC

توقعات سعر TAC

سجل TAC

دليل شراء TAC

محول عملة TAC إلى الفيات

عقود TAC الفورية

TAC عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ TAC (TAC)

التحليل الفني اليوم لـ TAC (TAC)

توفر صفحة TAC تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TAC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TAC أدناه.

تغير سعر TAC (TAC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002788---9.75%-22.80%-85.34%
اعرف المزيد عن سعر TAC

المؤشرات الفنية الخاصة بـ TAC

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ TAC عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 2
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 0شراء 12
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 2شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002805
0.002803
R2
0.002803
0.002802
R1
0.002802
0.002801
PP
0.0028
0.0028
S1
0.002799
0.002799
S2
0.002797
0.002798
S3
0.002796
0.002797

إشارات السوق الخاصة بـ TAC

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.11M
$3.49 M
$3.38 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.18 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.18 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.25 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ TAC

صافي التدفقسعر TACUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق TAC (TAC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TAC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTAC
$0.002788
$0.002788$0.002788
+1.64%
34.21M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TAC إلى USD

المبلغ

TAC
TAC
USD
USD

1 TAC = 0.002788 USD

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