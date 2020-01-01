توكنوميكس The Animal Age (TAA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Animal Age (TAA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Animal Age (TAA) مشروع The Animal Age هو عالم افتراضي ذو طابع حيواني، يبدأ بمجتمعنا المكون من مليون قطة، مما يؤدي إلى إنشاء عالم افتراضي ذو طابع حيواني وتوفير المزيد من الرموز غير القابلة للاستبدال. ستتعاون NFTs الحيوانية الخاصة بنا مع العديد من حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والمنظمات الحيوانية. يمكن للمستخدمين تربية الحيوانات المتبناة من خلال استهلاك العناصر التي تم الحصول عليها من الأهداف والمعالم اليومية. من خلال التفاعل مع الحيوانات، والمشاركة في المسابقات، واستكشاف العالم، يمكن للمستخدمين كسب عملات TAA كمكافآت. يمكن استخدام عملات TAA لشراء المزيد من العناصر لتربية الحيوانات أو بيعها في السوق. الموقع الرسمي: https://www.theanimalage.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.theanimalage.com مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/token/0x0b93701E4BA416fB2365b2eb871A146f4D66792e اشتر TAA الآن!

توكنوميكس The Animal Age (TAA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Animal Age (TAA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00000005432 $ 0.00000005432 $ 0.00000005432 معرفة المزيد عن سعر The Animal Age (TAA)

توكنوميكس The Animal Age (TAA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Animal Age (TAA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TAA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TAA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TAA، استكشف السعر المباشر لتوكن TAA!

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