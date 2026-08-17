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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Trusta.AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Trusta.AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Trusta.AI (TA)

التحليل الفني اليوم لـ Trusta.AI (TA)

توفر صفحة Trusta.AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Trusta.AI أدناه.

تغير سعر Trusta.AI (TA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05881---7.19%-21.39%-17.19%
اعرف المزيد عن سعر Trusta.AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Trusta.AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Trusta.AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 5
شراء 16
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 4شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05899
0.05898
R2
0.05898
0.05898
R1
0.05898
0.05898
PP
0.05897
0.05897
S1
0.05897
0.05897
S2
0.05896
0.05897
S3
0.05896
0.05896

إشارات السوق الخاصة بـ Trusta.AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.32M
$5.96 M
$6.28 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.08 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Trusta.AI

صافي التدفقسعر TAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.06
2026-08-16$0.00 M0.06
2026-08-15$0.00 M0.06
2026-08-14$0.05 M0.06
2026-08-13$0.02 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Trusta.AI (TA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Trusta.AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTA
$0.05879
$0.05879$0.05879
-0.47%
1.03M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TA إلى USD

المبلغ

TA
TA
USD
USD

1 TA = 0.05881 USD

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