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المزيد عن SYRUP

معلومات سعر SYRUP

ما هو SYRUP

الوثيقة البيضاء لـ SYRUP

الموقع الرسمي لـ SYRUP

اقتصاد توكن SYRUP

توقعات سعر SYRUP

سجل SYRUP

دليل شراء SYRUP

محول عملة SYRUP إلى الفيات

عقود SYRUP الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Maple Finance (SYRUP)

التحليل الفني اليوم لـ Maple Finance (SYRUP)

توفر صفحة Maple Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SYRUP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Maple Finance أدناه.

تغير سعر Maple Finance (SYRUP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.16956--+10.49%-4.06%-19.14%
اعرف المزيد عن سعر Maple Finance

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Maple Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Maple Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1694
0.1693
R2
0.1693
0.1692
R1
0.1692
0.1692
PP
0.1691
0.1691
S1
0.169
0.169
S2
0.1689
0.169
S3
0.1688
0.1689

إشارات السوق الخاصة بـ Maple Finance

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.02M
$1.37 M
$1.39 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.50 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.64 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.93 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Maple Finance

صافي التدفقسعر SYRUPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.14 M0.17
2026-08-16$0.12 M0.16
2026-08-15$0.02 M0.16
2026-08-14-$0.02 M0.15
2026-08-13$0.08 M0.15

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Maple Finance (SYRUP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Maple Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSYRUP
$0.16956
$0.16956$0.16956
+4.23%
520.11K (USDT)
/USDCSYRUP
$0.1694
$0.1694$0.1694
+4.24%
338.39K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SYRUP إلى USD

المبلغ

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0.16956 USD

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