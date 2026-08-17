التحليل الفني اليوم لـ Maple Finance (SYRUP) توفر صفحة Maple Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SYRUP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Maple Finance أدناه. التسجيل

تغير سعر Maple Finance (SYRUP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.16956 -- +10.49% -4.06% -19.14%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Maple Finance

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Maple Finance عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1694 0.1693 R2 0.1693 0.1692 R1 0.1692 0.1692 PP 0.1691 0.1691 S1 0.169 0.169 S2 0.1689 0.169 S3 0.1688 0.1689

إشارات السوق الخاصة بـ Maple Finance صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.02M $1.37 M $1.39 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.13M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.50 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.64 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.93 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.04 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Maple Finance صافي التدفق سعر SYRUPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.14 M 0.17 2026-08-16 $0.12 M 0.16 2026-08-15 $0.02 M 0.16 2026-08-14 -$0.02 M 0.15 2026-08-13 $0.08 M 0.15 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Maple Finance (SYRUP) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Maple Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SYRUP $0.16956 $0.16956 $0.16956 +4.23% 520.11K (USDT) تداول / USDC SYRUP $0.1694 $0.1694 $0.1694 +4.24% 338.39K (USDT) تداول