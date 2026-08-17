التحليل الفني اليوم لـ Space and Time (SXT) توفر صفحة Space and Time تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SXT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Space and Time أدناه. التسجيل

تغير سعر Space and Time (SXT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.007142 -- -10.43% -4.46% -38.59%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Space and Time

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Space and Time عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 4 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.007132 0.007131 R2 0.007131 0.00713 R1 0.00713 0.00713 PP 0.007129 0.007129 S1 0.007128 0.007128 S2 0.007127 0.007128 S3 0.007126 0.007127

إشارات السوق الخاصة بـ Space and Time صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.07M $1.13 M $1.19 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.36 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.37 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Space and Time صافي التدفق سعر SXTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.02 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 -$0.06 M 0.01 2026-08-14 $0.06 M 0.01 2026-08-13 $0.01 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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