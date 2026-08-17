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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Space and Time، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Space and Time، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SXT

معلومات سعر SXT

ما هو SXT

الوثيقة البيضاء لـ SXT

الموقع الرسمي لـ SXT

اقتصاد توكن SXT

توقعات سعر SXT

سجل SXT

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محول عملة SXT إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ Space and Time (SXT)

التحليل الفني اليوم لـ Space and Time (SXT)

توفر صفحة Space and Time تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SXT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Space and Time أدناه.

تغير سعر Space and Time (SXT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.007142---10.43%-4.46%-38.59%
اعرف المزيد عن سعر Space and Time

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Space and Time

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Space and Time عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 4
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.007132
0.007131
R2
0.007131
0.00713
R1
0.00713
0.00713
PP
0.007129
0.007129
S1
0.007128
0.007128
S2
0.007127
0.007128
S3
0.007126
0.007127

إشارات السوق الخاصة بـ Space and Time

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.07M
$1.13 M
$1.19 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.36 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.37 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Space and Time

صافي التدفقسعر SXTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15-$0.06 M0.01
2026-08-14$0.06 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Space and Time

تداول أسواق Space and Time (SXT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Space and Time المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSXT
$0.007142
$0.007142$0.007142
+1.69%
7.98M (USDT)
/USDCSXT
$0.007118
$0.007118$0.007118
+1.46%
7.88M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SXT إلى USD

المبلغ

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0.007142 USD

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