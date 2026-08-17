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المزيد عن SWFTC

معلومات سعر SWFTC

ما هو SWFTC

الوثيقة البيضاء لـ SWFTC

الموقع الرسمي لـ SWFTC

اقتصاد توكن SWFTC

توقعات سعر SWFTC

سجل SWFTC

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محول عملة SWFTC إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ SwftCoin (SWFTC)

التحليل الفني اليوم لـ SwftCoin (SWFTC)

توفر صفحة SwftCoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SWFTC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SwftCoin أدناه.

تغير سعر SwftCoin (SWFTC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002287---5.11%-12.41%-32.52%
اعرف المزيد عن سعر SwftCoin

تدفق رأس المال الخاص بـ SwftCoin

صافي التدفقسعر SWFTCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SwftCoin

تداول أسواق SwftCoin (SWFTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SwftCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSWFTC
$0.002288
$0.002288$0.002288
-0.95%
24.86M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SWFTC إلى USD

المبلغ

SWFTC
SWFTC
USD
USD

1 SWFTC = 0.002287 USD

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