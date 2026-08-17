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المزيد عن SWELL

معلومات سعر SWELL

ما هو SWELL

الوثيقة البيضاء لـ SWELL

الموقع الرسمي لـ SWELL

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التحليل الفني اليوم لـ Swell Network (SWELL)

التحليل الفني اليوم لـ Swell Network (SWELL)

توفر صفحة Swell Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SWELL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Swell Network أدناه.

تغير سعر Swell Network (SWELL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0006103---2.28%-18.53%-61.72%
اعرف المزيد عن سعر Swell Network

تدفق رأس المال الخاص بـ Swell Network

صافي التدفقسعر SWELLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Swell Network

تداول أسواق Swell Network (SWELL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Swell Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSWELL
$0.0006095
$0.0006095$0.0006095
-1.23%
89.91M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SWELL إلى USD

المبلغ

SWELL
SWELL
USD
USD

1 SWELL = 0.0006103 USD

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