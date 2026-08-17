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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Swarms، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Swarms، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SWARMS

معلومات سعر SWARMS

ما هو SWARMS

الوثيقة البيضاء لـ SWARMS

الموقع الرسمي لـ SWARMS

اقتصاد توكن SWARMS

توقعات سعر SWARMS

سجل SWARMS

دليل شراء SWARMS

محول عملة SWARMS إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ swarms (SWARMS)

التحليل الفني اليوم لـ swarms (SWARMS)

توفر صفحة swarms تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SWARMS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل swarms أدناه.

تغير سعر swarms (SWARMS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008822--+9.15%+37.39%-29.70%
اعرف المزيد عن سعر swarms

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Swarms

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Swarms عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 2
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.008856
0.008855
R2
0.008855
0.008853
R1
0.008852
0.008852
PP
0.008851
0.008851
S1
0.008848
0.008849
S2
0.008847
0.008848
S3
0.008844
0.008847

إشارات السوق الخاصة بـ Swarms

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.77M
$6.03 M
$6.79 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Swarms

صافي التدفقسعر SWARMSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق swarms (SWARMS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر swarms المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSWARMS
$0.008822
$0.008822$0.008822
+1.25%
8.24M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SWARMS إلى USD

المبلغ

SWARMS
SWARMS
USD
USD

1 SWARMS = 0.008822 USD

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