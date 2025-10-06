سعر SEA WARS المباشر اليوم هو 0.0000000014 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SWAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SWAR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر SEA WARS المباشر اليوم هو 0.0000000014 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SWAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SWAR بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار SEA WARS

SEA WARS السعر(SWAR)

السعر المباشر لـ 1 SWAR إلى USD:

$0.0000000014
$0.0000000014$0.0000000014
-22.22%1D
USD
مخطط أسعار SEA WARS (SWAR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:03:45 (UTC+8)

معلومات سعر SEA WARS (SWAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000000012
$ 0.0000000012$ 0.0000000012
24 ساعة منخفض
$ 0.0000000026
$ 0.0000000026$ 0.0000000026
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000000012
$ 0.0000000012$ 0.0000000012

$ 0.0000000026
$ 0.0000000026$ 0.0000000026

--
----

--
----

0.00%

-22.22%

+7.69%

+7.69%

سعر SEA WARS (SWAR) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0000000014. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SWAR بين أدنى سعر $ 0.0000000012 وأعلى سعر $ 0.0000000026، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSWAR على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SWAR 0.00% على مدار الساعة الماضية، -22.22% على مدار 24 ساعة، و +7.69% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SEA WARS (SWAR)

--
----

$ 6.87K
$ 6.87K$ 6.87K

$ 2.81K
$ 2.81K$ 2.81K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SEA WARS هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.87K. العرض المتداول لـ SWAR يبلغ --، مع إجمالي عرض 2005000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.81K.

سجل سعر SEA WARS (SWAR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SEA WARS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000000004-22.22%
30 يوم$ -0.0009999986-100.00%
60 يوم$ -0.0009999986-100.00%
90 يوم$ -0.0009999986-100.00%
تغير سعر SEA WARS اليوم

سجل اليوم SWAR تغيرًا $ -0.0000000004 (-22.22%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SEA WARS لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0009999986 (-100.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SEA WARS لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SWAR تغييرًا في $ -0.0009999986 (-100.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SEA WARS لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0009999986 (-100.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SEA WARS (SWAR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SEA WARS.

ما هو SEA WARS ( SWAR )

لعبة Sea Wars هي لعبة إستراتيجية ومعركة متعددة اللاعبين تجري أحداثها في أعماق المحيط.

متوفر SEA WARS على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SEA WARS الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SWARلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول SEA WARS على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SEA WARS سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر SEA WARS (USD)

كم ستكون قيمة SEA WARS (SWAR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك SEA WARS (SWAR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة SEA WARS.

تحقق الآن من توقعات سعر SEA WARS!

توكنوميكس SEA WARS (SWAR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SEA WARS (SWAR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SWAR والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SEA WARS ( SWAR )

هل تبحث عن كيفية شراء SEA WARS؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء SEA WARS على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

SEA WARS المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SEA WARS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SEA WARS الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SEA WARS

كم يساوي SEA WARS (SWAR) اليوم؟
سعر SWAR المباشر في USD هو USD 0.0000000014، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SWAR إلى USD الحالي؟
سعر SWAR إلى USD الحالي هو $ 0.0000000014. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ SEA WARS ؟
القيمة السوقية لعملة SWAR هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SWAR؟
العرض المتداول لتوكن SWAR هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SWAR؟
حقق SWAR سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SWAR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- SWAR.
ما هو حجم تداول SWAR؟
حجم تداول SWAR المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 6.87K USD.
هل سترتفع SWAR هذا العام؟
قد يرتفع SWAR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SWAR لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات SEA WARS (SWAR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

