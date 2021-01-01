توكنوميكس SWAN (SWAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SWAN (SWAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SWAN (SWAN) SwanChain، التي تم إطلاقها في عام 2021، هي أول بنية تحتية سحابية لامركزية حقيقية مخصصة لمستقبل الذكاء الاصطناعي اللامركزي. باستخدام تكنولوجيا OP superchain، تتصدر SwanChain في دمج Web3 مع الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم حلول شاملة في مجالات التخزين، والحوسبة، وعرض النطاق الترددي، والمدفوعات. من خلال الاستفادة من قوة الحوسبة غير المستغلة عبر شبكة من مراكز البيانات المجتمعية، يسهم تكامل SwanChain في تقليل تكاليف الحوسبة بشكل كبير يصل إلى 70%، مع تمكين تحقيق إيرادات من الأصول الحاسوبية غير المستخدمة. من خلال أسواق مبتكرة للتخزين اللامركزي، والذكاء الاصطناعي، وإثباتات Zero-Knowledge، بالإضافة إلى كفاءة LagrangeDAO في نشر نماذج الذكاء الاصطناعي، تجعل SwanChain تطوير الذكاء الاصطناعي سلسًا ومتاحًا بأسعار معقولة. الموقع الرسمي: https://swanchain.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.swanchain.io/core-concepts/core-concepts اشتر SWAN الآن!

توكنوميكس SWAN (SWAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SWAN (SWAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: -- -- -- أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: -- -- -- معرفة المزيد عن سعر SWAN (SWAN)

توكنوميكس SWAN (SWAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SWAN (SWAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SWAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SWAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SWAN، استكشف السعر المباشر لتوكن SWAN!

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