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التحليل الفني اليوم لـ Slash Vision Labs (SVL)

التحليل الفني اليوم لـ Slash Vision Labs (SVL)

توفر صفحة Slash Vision Labs تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SVL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Slash Vision Labs أدناه.

تغير سعر Slash Vision Labs (SVL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003431---4.83%-66.57%-50.99%
اعرف المزيد عن سعر Slash Vision Labs

تدفق رأس المال الخاص بـ Slash Vision Labs

صافي التدفقسعر SVLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Slash Vision Labs

SVL USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SVL باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SVL USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Slash Vision Labs (SVL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Slash Vision Labs المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSVL
$0.003431
$0.003431$0.003431
+2.02%
13.36M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SVL إلى USD

المبلغ

SVL
SVL
USD
USD

1 SVL = 0.003431 USD

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