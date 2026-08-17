التحليل الفني اليوم لـ Slash Vision Labs (SVL)
تغير سعر Slash Vision Labs (SVL)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.003431
|--
|-4.83%
|-66.57%
|-50.99%
تدفق رأس المال الخاص بـ Slash Vision Labs
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.01 M
|0.00
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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