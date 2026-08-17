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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Supra، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Supra، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SUPRA

معلومات سعر SUPRA

ما هو SUPRA

الوثيقة البيضاء لـ SUPRA

الموقع الرسمي لـ SUPRA

اقتصاد توكن SUPRA

توقعات سعر SUPRA

سجل SUPRA

دليل شراء SUPRA

محول عملة SUPRA إلى الفيات

عقود SUPRA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Supra (SUPRA)

التحليل الفني اليوم لـ Supra (SUPRA)

توفر صفحة Supra تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SUPRA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Supra أدناه.

تغير سعر Supra (SUPRA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000214--+13.64%+1.37%-54.76%
اعرف المزيد عن سعر Supra

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Supra

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Supra عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 6
شراء 10
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 0شراء 7
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 6شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0002165
0.0002165
R2
0.0002165
0.0002165
R1
0.0002165
0.0002165
PP
0.0002165
0.0002165
S1
0.0002165
0.0002165
S2
0.0002165
0.0002165
S3
0.0002165
0.0002165

إشارات السوق الخاصة بـ Supra

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.53M
$0.37 M
$0.90 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.51 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.51 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.54 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.54 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Supra

صافي التدفقسعر SUPRAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Supra (SUPRA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Supra المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSUPRA
$0.000214
$0.000214$0.000214
+19.35%
1.05B (USDT)
/USDCSUPRA
$0.000214
$0.000214$0.000214
+19.48%
295.15M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SUPRA إلى USD

المبلغ

SUPRA
SUPRA
USD
USD

1 SUPRA = 0.000214 USD

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