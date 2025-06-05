كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
SuperFriend السعر(SUPFRIEND)
السعر الحالي لـ SuperFriend (SUPFRIEND) اليوم هو 0.0005028 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من SUPFRIEND إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق SuperFriend:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56.42K USD
- تغير سعر SuperFriend خلال اليوم هو +9.46%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار SuperFriend لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000043463
|+9.46%
|30 يوم
|$ -0.0004732
|-48.49%
|60 يوم
|$ -0.0004972
|-49.72%
|90 يوم
|$ -0.0004972
|-49.72%
سجل اليوم SUPFRIEND تغيرًا $ +0.000043463 (+9.46%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر SuperFriend لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004732 (-48.49%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر SuperFriend لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SUPFRIEND تغييرًا في $ -0.0004972 (-49.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر SuperFriend لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0004972 (-49.72%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار SuperFriend: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
-2.09%
+9.46%
-37.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
مشروغ SuperFriend هي عملة مشفرة مُصممة للمطورين، تدمج اقتصاد الترميز مع التصور المُعزز بالذكاء الاصطناعي. تُمكّن المستخدمين من التفاعل مع قواعد الأكواد البرمجية بشكل تفاعلي وبديهي، مما يُسهّل استكشاف مشاريع البرمجيات وفهمها وإدارتها. سواءً كنت تُنشئ مستودعًا جديدًا أو تُحافظ على أكواد قديمة، فإن SuperFriend تُسهّل الفهم وتُعزز الإنتاجية.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل SuperFriend، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SUPFRIEND؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSuperFriend.
يوفر تتبع مسار سعر SUPFRIEND معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SUPFRIEND. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار SuperFriend.
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|1 SUPFRIEND إلى VND
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|1 SUPFRIEND إلى AUD
A$0.000769284
|1 SUPFRIEND إلى GBP
￡0.000367044
|1 SUPFRIEND إلى EUR
€0.000437436
|1 SUPFRIEND إلى USD
$0.0005028
|1 SUPFRIEND إلى MYR
RM0.002126844
|1 SUPFRIEND إلى TRY
₺0.019765068
|1 SUPFRIEND إلى JPY
¥0.071865204
|1 SUPFRIEND إلى RUB
₽0.0398469
|1 SUPFRIEND إلى INR
₹0.043180464
|1 SUPFRIEND إلى IDR
Rp8.242621632
|1 SUPFRIEND إلى KRW
₩0.683149332
|1 SUPFRIEND إلى PHP
₱0.027970764
|1 SUPFRIEND إلى EGP
￡E.0.024969048
|1 SUPFRIEND إلى BRL
R$0.002830764
|1 SUPFRIEND إلى CAD
C$0.000683808
|1 SUPFRIEND إلى BDT
৳0.061411992
|1 SUPFRIEND إلى NGN
₦0.794308356
|1 SUPFRIEND إلى UAH
₴0.020831004
|1 SUPFRIEND إلى VES
Bs0.0487716
|1 SUPFRIEND إلى PKR
Rs0.1417896
|1 SUPFRIEND إلى KZT
₸0.25652856
|1 SUPFRIEND إلى THB
฿0.016376196
|1 SUPFRIEND إلى TWD
NT$0.015038748
|1 SUPFRIEND إلى AED
د.إ0.001845276
|1 SUPFRIEND إلى CHF
Fr0.000407268
|1 SUPFRIEND إلى HKD
HK$0.003941952
|1 SUPFRIEND إلى MAD
.د.م0.004620732
|1 SUPFRIEND إلى MXN
$0.009648732
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تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
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