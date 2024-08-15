شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SUNDOG، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SUNDOG، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SUNDOG

معلومات سعر SUNDOG

ما هو SUNDOG

الوثيقة البيضاء لـ SUNDOG

الموقع الرسمي لـ SUNDOG

اقتصاد توكن SUNDOG

توقعات سعر SUNDOG

سجل SUNDOG

دليل شراء SUNDOG

محول عملة SUNDOG إلى الفيات

عقود SUNDOG الفورية

SUNDOG عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ SUNDOG (SUNDOG)

التحليل الفني اليوم لـ SUNDOG (SUNDOG)

توفر صفحة SUNDOG تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SUNDOG، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SUNDOG أدناه.

تغير سعر SUNDOG (SUNDOG)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00387--+0.51%-6.75%-38.67%
اعرف المزيد عن سعر SUNDOG

تدفق رأس المال الخاص بـ SUNDOG

صافي التدفقسعر SUNDOGUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SUNDOG

تداول أسواق SUNDOG (SUNDOG) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SUNDOG المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSUNDOG
$0.00387
$0.00387$0.00387
-6.97%
556.55K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SUNDOG إلى USD

المبلغ

SUNDOG
SUNDOG
USD
USD

1 SUNDOG = 0.00387 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.