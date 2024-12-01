توكنوميكس SUEDE AI (SUEDE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SUEDE AI (SUEDE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SUEDE AI (SUEDE) موسيقى الذكاء الاصطناعي تلتقي بفنانين حقيقيين. أنشئ، وبث، وامتلك مع $SUEDE - الذي يدعم Suede Radio وSuede Social، وأول منصة إطلاق موسيقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والفنانين في Web3. الموقع الرسمي: https://www.suedeai.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://suedeai.org/wp-content/uploads/2024/12/Suede-Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/2nCeHpECQvnMfzjU5fDMAKws1vBxMzxvWr6qqLpApump اشتر SUEDE الآن!

توكنوميكس SUEDE AI (SUEDE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SUEDE AI (SUEDE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00953 $ 0.00953 $ 0.00953 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.004961 $ 0.004961 $ 0.004961 معرفة المزيد عن سعر SUEDE AI (SUEDE)

توكنوميكس SUEDE AI (SUEDE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SUEDE AI (SUEDE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUEDE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUEDE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUEDE، استكشف السعر المباشر لتوكن SUEDE!

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