توكنوميكس Super Trump (STRUMP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Super Trump (STRUMP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Super Trump (STRUMP) Super Strump is a meme coin on Ethereum. الموقع الرسمي: https://supertrumpcoin.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65 اشتر STRUMP الآن!

توكنوميكس Super Trump (STRUMP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Super Trump (STRUMP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 301.33K $ 301.33K $ 301.33K إجمالي العرض: $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B العرض المتداول: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 426.40K $ 426.40K $ 426.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03109 $ 0.03109 $ 0.03109 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 السعر الحالي: $ 0.000164 $ 0.000164 $ 0.000164 معرفة المزيد عن سعر Super Trump (STRUMP)

توكنوميكس Super Trump (STRUMP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Super Trump (STRUMP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STRUMP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STRUMP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STRUMP، استكشف السعر المباشر لتوكن STRUMP!

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