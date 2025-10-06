سعر Stray Dog المباشر اليوم هو 0.001379 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STRAYDOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STRAYDOG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Stray Dog المباشر اليوم هو 0.001379 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STRAYDOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STRAYDOG بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Stray Dog

Stray Dog السعر(STRAYDOG)

السعر المباشر لـ 1 STRAYDOG إلى USD:

$0.001379
-12.10%1D
USD
مخطط أسعار Stray Dog (STRAYDOG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:43:48 (UTC+8)

معلومات سعر Stray Dog (STRAYDOG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001375
24 ساعة منخفض
$ 0.001669
24 ساعة مرتفع

$ 0.001375
$ 0.001669
--
--
-0.08%

-12.10%

-25.91%

-25.91%

سعر Stray Dog (STRAYDOG) في الوقت الحقيقي هو $ 0.001379. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STRAYDOG بين أدنى سعر $ 0.001375 وأعلى سعر $ 0.001669، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTRAYDOG على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STRAYDOG -0.08% على مدار الساعة الماضية، -12.10% على مدار 24 ساعة، و -25.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stray Dog (STRAYDOG)

--
$ 54.45K
$ 0.00
--
--
ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Stray Dog هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.45K. العرض المتداول لـ STRAYDOG يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Stray Dog (STRAYDOG) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Stray Dog لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00018983-12.10%
30 يوم$ -0.002935-68.04%
60 يوم$ -0.002121-60.60%
90 يوم$ -0.002121-60.60%
تغير سعر Stray Dog اليوم

سجل اليوم STRAYDOG تغيرًا $ -0.00018983 (-12.10%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Stray Dog لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.002935 (-68.04%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Stray Dog لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STRAYDOG تغييرًا في $ -0.002121 (-60.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Stray Dog لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002121 (-60.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Stray Dog (STRAYDOG)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Stray Dog.

ما هو Stray Dog ( STRAYDOG )

ضال ولكن لم يضيع أبدًا.

متوفر Stray Dog على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين STRAYDOGلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Stray Dog على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Stray Dog سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Stray Dog (USD)

كم ستكون قيمة Stray Dog (STRAYDOG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Stray Dog (STRAYDOG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Stray Dog.

تحقق الآن من توقعات سعر Stray Dog!

توكنوميكس Stray Dog (STRAYDOG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Stray Dog (STRAYDOG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STRAYDOG والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Stray Dog ( STRAYDOG )

هل تبحث عن كيفية شراء Stray Dog؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Stray Dog على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة STRAYDOG إلى العملات المحلية

1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى VND
36.288385
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى AUD
A$0.00208229
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى GBP
0.00103425
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى EUR
0.00117215
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى USD
$0.001379
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MYR
RM0.00577801
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى TRY
0.05784905
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى JPY
¥0.209608
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى ARS
ARS$2.03092225
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى RUB
0.10927196
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى INR
0.12165538
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى IDR
Rp22.98332414
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى PHP
0.08101625
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى EGP
￡E.0.06535081
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BRL
R$0.00737765
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى CAD
C$0.00191681
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BDT
0.16881718
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى NGN
2.0072724
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى COP
$5.30384085
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى ZAR
R.0.02362227
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى UAH
0.05806969
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى TZS
T.Sh.3.39654595
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى VES
Bs0.299243
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى CLP
$1.297639
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى PKR
Rs0.39097408
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى KZT
0.73584819
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى THB
฿0.04448654
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى TWD
NT$0.04215603
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى AED
د.إ0.00506093
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى CHF
Fr0.00108941
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى HKD
HK$0.01071483
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى AMD
֏0.52835006
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MAD
.د.م0.01272817
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MXN
$0.02542876
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى SAR
ريال0.00515746
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى ETB
Br0.20915293
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى KES
KSh0.17815301
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى JOD
د.أ0.000977711
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى PLN
0.00500577
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى RON
лв0.00601244
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى SEK
kr0.01290744
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BGN
лв0.00231672
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى HUF
Ft0.46026883
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى CZK
0.02880731
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى KWD
د.ك0.000421974
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى ILS
0.00448175
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BOB
Bs0.00952889
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى AZN
0.0023443
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى TJS
SM0.01274196
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى GEL
0.00375088
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى AOA
Kz1.25705503
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BHD
.د.ب0.000518504
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BMD
$0.001379
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى DKK
kr0.00883939
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى HNL
L0.03632286
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MUR
0.06275829
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى NAD
$0.02381533
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى NOK
kr0.01376242
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى NZD
$0.00237188
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى PAB
B/.0.001379
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى PGK
K0.00580559
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى QAR
ر.ق0.00501956
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى RSD
дин.0.13893425
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى UZS
soʻm16.61445401
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى ALL
L0.11455353
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى ANG
ƒ0.00246841
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى AWG
ƒ0.0024822
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BBD
$0.002758
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BAM
KM0.00230293
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BIF
Fr4.066671
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BND
$0.00177891
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BSD
$0.001379
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى JMD
$0.22130192
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى KHR
5.56047275
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى KMF
Fr0.580559
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى LAK
29.97826027
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى LKR
රු0.42002961
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MDL
L0.02338784
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MGA
Ar6.15624212
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MOP
P0.01104579
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MVR
0.0210987
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MWK
MK2.39409569
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى MZN
MT0.0881181
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى NPR
रु0.1948527
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى PYG
9.779868
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى RWF
Fr2.003687
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى SBD
$0.01133538
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى SCR
0.01914052
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى SRD
$0.05452566
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى SVC
$0.01206625
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى SZL
L0.02381533
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى TMT
m0.0048265
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى TND
د.ت0.004048744
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى TTD
$0.00936341
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى UGX
Sh4.804436
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى XAF
Fr0.776377
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى XCD
$0.0037233
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى XOF
Fr0.776377
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى XPF
Fr0.140658
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BWP
P0.01962317
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى BZD
$0.00277179
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى CVE
$0.13054993
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى DJF
Fr0.245462
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى DOP
$0.08833874
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى DZD
د.ج0.1791321
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى FJD
$0.00310275
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى GNF
Fr11.990405
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى GTQ
Q0.01056314
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى GYD
$0.28879018
1 Stray Dog (STRAYDOG) إلى ISK
kr0.169617

Stray Dog المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Stray Dog، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Stray Dog

كم يساوي Stray Dog (STRAYDOG) اليوم؟
سعر STRAYDOG المباشر في USD هو USD 0.001379، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر STRAYDOG إلى USD الحالي؟
سعر STRAYDOG إلى USD الحالي هو $ 0.001379. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Stray Dog ؟
القيمة السوقية لعملة STRAYDOG هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن STRAYDOG؟
العرض المتداول لتوكن STRAYDOG هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ STRAYDOG؟
حقق STRAYDOG سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ STRAYDOG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- STRAYDOG.
ما هو حجم تداول STRAYDOG؟
حجم تداول STRAYDOG المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 54.45K USD.
هل سترتفع STRAYDOG هذا العام؟
قد يرتفع STRAYDOG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر STRAYDOG لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Stray Dog (STRAYDOG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

