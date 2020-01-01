توكنوميكس STONKS (STONKSTOKEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول STONKS (STONKSTOKEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات STONKS (STONKSTOKEN) STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! الموقع الرسمي: https://www.stonkseth.com الوثيقة البيضاء: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 اشتر STONKSTOKEN الآن!

توكنوميكس STONKS (STONKSTOKEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار STONKS (STONKSTOKEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 السعر الحالي: $ 0.000016013 $ 0.000016013 $ 0.000016013 معرفة المزيد عن سعر STONKS (STONKSTOKEN)

توكنوميكس STONKS (STONKSTOKEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس STONKS (STONKSTOKEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STONKSTOKEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STONKSTOKEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STONKSTOKEN، استكشف السعر المباشر لتوكن STONKSTOKEN!

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