التحليل الفني اليوم لـ StonkBroker (STONKBROKER) توفر صفحة StonkBroker تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STONKBROKER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل StonkBroker أدناه. التسجيل

تغير سعر StonkBroker (STONKBROKER) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.022163 -- -31.88% +4,332.60% +4,332.60%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ StonkBroker

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ StonkBroker عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 9 حيادي 3 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 0 شراء 9 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 3 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.022481 0.022477 R2 0.022477 0.022475 R1 0.022475 0.022473 PP 0.022471 0.022471 S1 0.022469 0.022469 S2 0.022465 0.022467 S3 0.022463 0.022465

إشارات السوق الخاصة بـ StonkBroker صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.03 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.06 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ StonkBroker صافي التدفق سعر STONKBROKERUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق StonkBroker (STONKBROKER) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر StonkBroker المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 STONKBROKER $0.021937 $0.021937 $0.021937 -10.58% 2.37M (USDT) تداول / USDT STONKBROKER $0.022155 $0.022155 $0.022155 -9.92% 3.51M (USDT) تداول