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المزيد عن STONKBROKER

معلومات سعر STONKBROKER

ما هو STONKBROKER

الموقع الرسمي لـ STONKBROKER

اقتصاد توكن STONKBROKER

توقعات سعر STONKBROKER

سجل STONKBROKER

دليل شراء STONKBROKER

محول عملة STONKBROKER إلى الفيات

عقود STONKBROKER الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ StonkBroker (STONKBROKER)

التحليل الفني اليوم لـ StonkBroker (STONKBROKER)

توفر صفحة StonkBroker تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STONKBROKER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل StonkBroker أدناه.

تغير سعر StonkBroker (STONKBROKER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.022163---31.88%+4,332.60%+4,332.60%
اعرف المزيد عن سعر StonkBroker

المؤشرات الفنية الخاصة بـ StonkBroker

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ StonkBroker عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 9
حيادي 3
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.022481
0.022477
R2
0.022477
0.022475
R1
0.022475
0.022473
PP
0.022471
0.022471
S1
0.022469
0.022469
S2
0.022465
0.022467
S3
0.022463
0.022465

إشارات السوق الخاصة بـ StonkBroker

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.06 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ StonkBroker

صافي التدفقسعر STONKBROKERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن StonkBroker

تداول أسواق StonkBroker (STONKBROKER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر StonkBroker المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1STONKBROKER
$0.021937
$0.021937$0.021937
-10.58%
2.37M (USDT)
/USDTSTONKBROKER
$0.022155
$0.022155$0.022155
-9.92%
3.51M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STONKBROKER إلى USD

المبلغ

STONKBROKER
STONKBROKER
USD
USD

1 STONKBROKER = 0.022163 USD

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