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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول STONK، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول STONK، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن STONK

معلومات سعر STONK

ما هو STONK

الموقع الرسمي لـ STONK

اقتصاد توكن STONK

توقعات سعر STONK

سجل STONK

دليل شراء STONK

محول عملة STONK إلى الفيات

عقود STONK الفورية

STONK عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ STONK (STONK)

التحليل الفني اليوم لـ STONK (STONK)

توفر صفحة STONK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STONK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STONK أدناه.

تغير سعر STONK (STONK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008399--+1.58%+1,099.85%+1,099.85%
اعرف المزيد عن سعر STONK

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STONK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STONK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 9
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.008415
0.008413
R2
0.008413
0.008411
R1
0.008412
0.008411
PP
0.00841
0.00841
S1
0.008409
0.008408
S2
0.008407
0.008408
S3
0.008406
0.008407

إشارات السوق الخاصة بـ STONK

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.27 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ STONK

صافي التدفقسعر STONKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن STONK

تداول أسواق STONK (STONK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STONK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1STONK
$0.008331
$0.008331$0.008331
+11.93%
7.33M (USDT)
/USDTSTONK
$0.008395
$0.008395$0.008395
+12.65%
11.60M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STONK إلى USD

المبلغ

STONK
STONK
USD
USD

1 STONK = 0.008399 USD

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