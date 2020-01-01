التحليل الفني اليوم لـ STONK (STONK) توفر صفحة STONK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STONK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STONK أدناه. التسجيل

تغير سعر STONK (STONK) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.008399 -- +1.58% +1,099.85% +1,099.85%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STONK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STONK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 0 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 1 شراء 9 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.008415 0.008413 R2 0.008413 0.008411 R1 0.008412 0.008411 PP 0.00841 0.00841 S1 0.008409 0.008408 S2 0.008407 0.008408 S3 0.008406 0.008407

إشارات السوق الخاصة بـ STONK صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.04 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.27 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.27 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ STONK صافي التدفق سعر STONKUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق STONK (STONK) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STONK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 STONK $0.008331 $0.008331 $0.008331 +11.93% 7.33M (USDT) تداول / USDT STONK $0.008395 $0.008395 $0.008395 +12.65% 11.60M (USDT) تداول