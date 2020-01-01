توكنوميكس Stoopid Cats (STOCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stoopid Cats (STOCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stoopid Cats (STOCAT) Stoopid Cats هو مشروع شخصيات IP من الجيل القادم يجمع بين Web2 و Web3 من خلال الألعاب، والتوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ورسالة اجتماعية جريئة. مبني حول الشعار العالمي "لا تكن غبيًا، كن ستوبيد"، نشجع الناس على التروي، والضحك أكثر، والاستمتاع باللحظات الصغيرة في الحياة - وتحويل هذه العقلية إلى حركة رقمية وعالمية واسعة النطاق. الموقع الرسمي: https://stoopidcats.com/ الوثيقة البيضاء: https://stoopidcats.gitbook.io/stoopid-cats-whitepaper مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9Da97ub4u2jEoDH6htMqkPdifah4odmQreJcfZza2mHJ اشتر STOCAT الآن!

توكنوميكس Stoopid Cats (STOCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stoopid Cats (STOCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0024 $ 0.0024 $ 0.0024 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.000683 $ 0.000683 $ 0.000683 معرفة المزيد عن سعر Stoopid Cats (STOCAT)

توكنوميكس Stoopid Cats (STOCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stoopid Cats (STOCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STOCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STOCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STOCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن STOCAT!

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