كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
Stoopid Cats السعر(STOCAT)
السعر الحالي لـ Stoopid Cats (STOCAT) اليوم هو 0.001234 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من STOCAT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Stoopid Cats:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 55.10K USD
- تغير سعر Stoopid Cats خلال اليوم هو +4.31%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار Stoopid Cats لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00005099
|+4.31%
|30 يوم
|$ +0.000234
|+23.40%
|60 يوم
|$ +0.000234
|+23.40%
|90 يوم
|$ +0.000234
|+23.40%
سجل اليوم STOCAT تغيرًا $ +0.00005099 (+4.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر Stoopid Cats لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000234 (+23.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر Stoopid Cats لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STOCAT تغييرًا في $ +0.000234 (+23.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر Stoopid Cats لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000234 (+23.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Stoopid Cats: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
-0.09%
+4.31%
-13.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stoopid Cats هو مشروع شخصيات IP من الجيل القادم يجمع بين Web2 و Web3 من خلال الألعاب، والتوكن غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ورسالة اجتماعية جريئة. مبني حول الشعار العالمي "لا تكن غبيًا، كن ستوبيد"، نشجع الناس على التروي، والضحك أكثر، والاستمتاع باللحظات الصغيرة في الحياة - وتحويل هذه العقلية إلى حركة رقمية وعالمية واسعة النطاق.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Stoopid Cats، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ STOCAT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارStoopid Cats.
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|1 STOCAT إلى VND
₫32.47271
|1 STOCAT إلى AUD
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|1 STOCAT إلى GBP
￡0.00090082
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|1 STOCAT إلى USD
$0.001234
|1 STOCAT إلى MYR
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|1 STOCAT إلى IDR
Rp20.22950496
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₩1.67890636
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₱0.0686104
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￡E.0.06128044
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R$0.00694742
|1 STOCAT إلى CAD
C$0.00167824
|1 STOCAT إلى BDT
৳0.15072076
|1 STOCAT إلى NGN
₦1.9433032
|1 STOCAT إلى UAH
₴0.05112462
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Rs0.347988
|1 STOCAT إلى KZT
₸0.6295868
|1 STOCAT إلى THB
฿0.0402284
|1 STOCAT إلى TWD
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|1 STOCAT إلى MAD
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|1 STOCAT إلى MXN
$0.0236928
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تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
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