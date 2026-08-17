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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Stakestone، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Stakestone، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Stakestone (STO)

التحليل الفني اليوم لـ Stakestone (STO)

توفر صفحة Stakestone تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Stakestone أدناه.

تغير سعر Stakestone (STO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03837---7.70%-6.96%-44.85%
اعرف المزيد عن سعر Stakestone

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Stakestone

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Stakestone عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 3
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 2شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03839
0.03839
R2
0.03839
0.03838
R1
0.03838
0.03838
PP
0.03838
0.03838
S1
0.03837
0.03837
S2
0.03837
0.03837
S3
0.03836
0.03837

إشارات السوق الخاصة بـ Stakestone

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.55M
$3.74 M
$4.29 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Stakestone

صافي التدفقسعر STOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.04
2026-08-16-$0.05 M0.04
2026-08-15$0.03 M0.04
2026-08-14$0.06 M0.04
2026-08-13$0.01 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Stakestone

تداول أسواق Stakestone (STO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Stakestone المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTO
$0.03836
$0.03836$0.03836
-1.31%
1.47M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STO إلى USD

المبلغ

STO
STO
USD
USD

1 STO = 0.03837 USD

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