التحليل الفني اليوم لـ STBL (STBL) توفر صفحة STBL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STBL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STBL أدناه. التسجيل

تغير سعر STBL (STBL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02626 -- +9.82% +30.38% -14.02%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STBL

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STBL عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0263 0.02629 R2 0.02629 0.02628 R1 0.02628 0.02628 PP 0.02627 0.02627 S1 0.02626 0.02626 S2 0.02625 0.02626 S3 0.02624 0.02625

إشارات السوق الخاصة بـ STBL صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.21M $3.26 M $3.47 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.11 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ STBL صافي التدفق سعر STBLUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.03 2026-08-16 -$0.01 M 0.02 2026-08-15 $0.00 M 0.02 2026-08-14 $0.00 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق STBL (STBL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STBL المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT STBL $0.02626 $0.02626 $0.02626 +6.18% 3.97M (USDT) تداول