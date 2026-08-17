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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول STBL، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول STBL، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن STBL

معلومات سعر STBL

ما هو STBL

الوثيقة البيضاء لـ STBL

الموقع الرسمي لـ STBL

اقتصاد توكن STBL

توقعات سعر STBL

سجل STBL

دليل شراء STBL

محول عملة STBL إلى الفيات

عقود STBL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ STBL (STBL)

التحليل الفني اليوم لـ STBL (STBL)

توفر صفحة STBL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STBL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STBL أدناه.

تغير سعر STBL (STBL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02626--+9.82%+30.38%-14.02%
اعرف المزيد عن سعر STBL

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STBL

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STBL عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0263
0.02629
R2
0.02629
0.02628
R1
0.02628
0.02628
PP
0.02627
0.02627
S1
0.02626
0.02626
S2
0.02625
0.02626
S3
0.02624
0.02625

إشارات السوق الخاصة بـ STBL

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.21M
$3.26 M
$3.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.11 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ STBL

صافي التدفقسعر STBLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.03
2026-08-16-$0.01 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق STBL (STBL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STBL المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTBL
$0.02626
$0.02626$0.02626
+6.18%
3.97M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STBL إلى USD

المبلغ

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.02626 USD

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