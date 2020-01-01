توكنوميكس stabble (STB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول stabble (STB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات stabble (STB) Stable هو بروتوكول يوفر تجربة تداول سلسة في بورصات اللامركزية (DEX). تتطلب مجموعات Stable سيولة أقل بكثير - بنسبة تصل إلى 97% - لتحقيق أحجام تداول تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Stable ميزات مبتكرة مثل السيولة المُدارة عبر البروتوكول، وسيولة الهامش، ومجموعات المراجحة بين البورصات. توفر هذه التحسينات لموفري السيولة فرصًا أوسع لزراعة العائد والتحوط. الموقع الرسمي: https://stabble.org الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 اشتر STB الآن!

توكنوميكس stabble (STB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار stabble (STB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 672.84K $ 672.84K $ 672.84K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.007497054935920883 $ 0.007497054935920883 $ 0.007497054935920883 السعر الحالي: $ 0.009106 $ 0.009106 $ 0.009106 معرفة المزيد عن سعر stabble (STB)

توكنوميكس stabble (STB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس stabble (STB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STB، استكشف السعر المباشر لتوكن STB!

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