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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Starpower، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Starpower، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Starpower (STAR)

التحليل الفني اليوم لـ Starpower (STAR)

توفر صفحة Starpower تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STAR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Starpower أدناه.

تغير سعر Starpower (STAR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1301--+42.34%-36.97%-27.77%
اعرف المزيد عن سعر Starpower

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Starpower

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Starpower عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 14
حيادي 4
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.13313
0.13282
R2
0.13282
0.13264
R1
0.13266
0.13253
PP
0.13235
0.13235
S1
0.13219
0.13217
S2
0.13188
0.13206
S3
0.13172
0.13188

إشارات السوق الخاصة بـ Starpower

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.49M
$2.82 M
$3.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.49 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.53 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.83 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.87 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Starpower

صافي التدفقسعر STARUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Starpower (STAR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Starpower المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTAR
$0.1301
$0.1301$0.1301
+31.41%
597.06K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STAR إلى USD

المبلغ

STAR
STAR
USD
USD

1 STAR = 0.1301 USD

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