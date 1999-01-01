التحليل الفني اليوم لـ Starpower (STAR) توفر صفحة Starpower تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STAR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Starpower أدناه. التسجيل

تغير سعر Starpower (STAR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1301 -- +42.34% -36.97% -27.77%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Starpower

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Starpower عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 14 حيادي 4 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 5 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.13313 0.13282 R2 0.13282 0.13264 R1 0.13266 0.13253 PP 0.13235 0.13235 S1 0.13219 0.13217 S2 0.13188 0.13206 S3 0.13172 0.13188

إشارات السوق الخاصة بـ Starpower صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.49M $2.82 M $3.31 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.49 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.53 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.83 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.87 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Starpower صافي التدفق سعر STARUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Starpower (STAR) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Starpower المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT STAR $0.1301 $0.1301 $0.1301 +31.41% 597.06K (USDT) تداول