توكنوميكس Stage (STAGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stage (STAGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stage (STAGE) تحدث Stage ثورة في صناعة الموسيقى من خلال دمج مسابقات الموسيقى الجذابة بأسلوب "Idol" مع تقنيات SocialFi، مما يسمح للمعجبين بالتأثير في نجاح الفنانين وكسب أصول واقعية (RWAs) مقابل ذلك، ليكتسبوا حصصًا ملموسة في مسيراتهم. هذا يخلق مجتمعًا ديناميكيًا حيث يُثرِي كل تفاعل رحلة المعجب والفنان على حد سواء. كونها أول منصة تحتضن موسيقى الذكاء الاصطناعي، تقدم Stage مسابقات موسيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات على السلسلة، مما يتيح لأي شخص تحويل عينات الموسيقى، الألحان، الإيقاعات، والأصوات إلى رموز مميزة، مما يفتح عهدًا جديدًا من التفاعل الموسيقي المدفوع بالاستثمار. نجوم الغد سيولدون على منصة Stage! الموقع الرسمي: https://www.stage.community/ الوثيقة البيضاء: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e اشتر STAGE الآن!

توكنوميكس Stage (STAGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stage (STAGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 77.16K $ 77.16K $ 77.16K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.005644 $ 0.005644 $ 0.005644 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000057934872291114 $ 0.000057934872291114 $ 0.000057934872291114 السعر الحالي: $ 0.00005 $ 0.00005 $ 0.00005 معرفة المزيد عن سعر Stage (STAGE)

توكنوميكس Stage (STAGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stage (STAGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STAGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STAGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STAGE، استكشف السعر المباشر لتوكن STAGE!

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