توكنوميكس Stabull Finance (STABUL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stabull Finance (STABUL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stabull Finance (STABUL) مشروع Stabull هي بورصة رقمية (DEX) مصممة خصيصًا للعملات المستقرة غير الدولار الأمريكي والأصول الرقمية (RWAs) - وهو سوق تتجاهله معظم البورصات الرقمية. بخلاف منصات التداول الآلية (AMMs) التقليدية، تستخدم هذه المنصة أوراكل الأسعار خارج السلسلة لتوجيه التسعير والسيولة، مما يتيح اكتشافًا أكثر دقة للأسعار وتقليل انزلاق الأصول التي تتبع الأسواق الخارجية مثل العملات الأجنبية أو الذهب. كما يُخفف هذا التصميم من ضغط ربط العملات على المُصدرين، ويزيد من كفاءة رأس المال لمُزودي السيولة. تُوفر Stabull بفعالية تداولًا لامركزيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للعملات الأجنبية والسلع عبر السلسلة - وهو أمر لا تُصمم معظم البورصات الرقمية للتعامل معه. الموقع الرسمي: https://stabull.finance الوثيقة البيضاء: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A اشتر STABUL الآن!

توكنوميكس Stabull Finance (STABUL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stabull Finance (STABUL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 السعر الحالي: $ 0.7392 $ 0.7392 $ 0.7392 معرفة المزيد عن سعر Stabull Finance (STABUL)

توكنوميكس Stabull Finance (STABUL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stabull Finance (STABUL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STABUL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STABUL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STABUL، استكشف السعر المباشر لتوكن STABUL!

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