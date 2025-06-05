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Stabull Finance السعر(STABUL)

USD

مخطط أسعار Stabull Finance (STABUL) المباشر

$0.657
$0.657$0.657
-3.52%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول STABUL

السعر الحالي لـ Stabull Finance (STABUL) اليوم هو 0.657 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من STABUL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Stabull Finance:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 62.05K USD
- تغير سعر Stabull Finance خلال اليوم هو -3.52%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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STABUL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Stabull Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.02397-3.52%
30 يوم$ +0.157+31.40%
60 يوم$ +0.157+31.40%
90 يوم$ +0.157+31.40%
تغير سعر Stabull Finance اليوم

سجل اليوم STABUL تغيرًا $ -0.02397 (-3.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Stabull Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.157 (+31.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Stabull Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد STABUL تغييرًا في $ +0.157 (+31.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Stabull Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.157 (+31.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

STABUL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Stabull Finance: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.599
$ 0.599$ 0.599

$ 0.785
$ 0.785$ 0.785

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

+6.31%

-3.52%

+31.40%

STABUL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 62.05K
$ 62.05K$ 62.05K

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ما هو Stabull Finance ( STABUL )

مشروع Stabull هي بورصة رقمية (DEX) مصممة خصيصًا للعملات المستقرة غير الدولار الأمريكي والأصول الرقمية (RWAs) - وهو سوق تتجاهله معظم البورصات الرقمية. بخلاف منصات التداول الآلية (AMMs) التقليدية، تستخدم هذه المنصة أوراكل الأسعار خارج السلسلة لتوجيه التسعير والسيولة، مما يتيح اكتشافًا أكثر دقة للأسعار وتقليل انزلاق الأصول التي تتبع الأسواق الخارجية مثل العملات الأجنبية أو الذهب. كما يُخفف هذا التصميم من ضغط ربط العملات على المُصدرين، ويزيد من كفاءة رأس المال لمُزودي السيولة. تُوفر Stabull بفعالية تداولًا لامركزيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للعملات الأجنبية والسلع عبر السلسلة - وهو أمر لا تُصمم معظم البورصات الرقمية للتعامل معه.

متوفر Stabull Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Stabull Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Stabull Finance سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Stabull Finance

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Stabull Finance، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ STABUL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارStabull Finance.

سجل أسعار Stabull Finance

يوفر تتبع مسار سعر STABUL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ STABUL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Stabull Finance.

كيفية شراء Stabull Finance ( STABUL )

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عملة STABUL إلى العملات المحلية

1 STABUL إلى VND
17,288.955
1 STABUL إلى AUD
A$1.01178
1 STABUL إلى GBP
0.47961
1 STABUL إلى EUR
0.57159
1 STABUL إلى USD
$0.657
1 STABUL إلى MYR
RM2.78568
1 STABUL إلى TRY
25.82667
1 STABUL إلى JPY
¥93.89187
1 STABUL إلى RUB
52.1001
1 STABUL إلى INR
56.39031
1 STABUL إلى IDR
Rp10,770.49008
1 STABUL إلى KRW
893.87478
1 STABUL إلى PHP
36.5292
1 STABUL إلى EGP
￡E.32.63319
1 STABUL إلى BRL
R$3.69891
1 STABUL إلى CAD
C$0.89352
1 STABUL إلى BDT
80.24598
1 STABUL إلى NGN
1,034.6436
1 STABUL إلى UAH
27.21951
1 STABUL إلى VES
Bs63.729
1 STABUL إلى PKR
Rs185.274
1 STABUL إلى KZT
335.2014
1 STABUL إلى THB
฿21.4182
1 STABUL إلى TWD
NT$19.65744
1 STABUL إلى AED
د.إ2.41119
1 STABUL إلى CHF
Fr0.53217
1 STABUL إلى HKD
HK$5.15088
1 STABUL إلى MAD
.د.م6.03783
1 STABUL إلى MXN
$12.6144

Stabull Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Stabull Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Stabull Finance الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

STABUL
STABUL
USD

1 STABUL = 0.657 USD

تداول

USDTSTABUL
$0.657
$0.657$0.657
-7.96%

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