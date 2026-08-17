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المزيد عن STABLE

معلومات سعر STABLE

ما هو STABLE

الوثيقة البيضاء لـ STABLE

الموقع الرسمي لـ STABLE

اقتصاد توكن STABLE

توقعات سعر STABLE

سجل STABLE

دليل شراء STABLE

محول عملة STABLE إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ STABLE (STABLE)

التحليل الفني اليوم لـ STABLE (STABLE)

توفر صفحة STABLE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STABLE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STABLE أدناه.

تغير سعر STABLE (STABLE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.031009---4.14%-13.26%-12.55%
اعرف المزيد عن سعر STABLE

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STABLE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STABLE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03083
0.0308
R2
0.0308
0.03079
R1
0.03079
0.03078
PP
0.03076
0.03076
S1
0.03075
0.03075
S2
0.03072
0.03074
S3
0.03071
0.03072

إشارات السوق الخاصة بـ STABLE

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.12M
$7.13 M
$8.25 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.29 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.38 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.39 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ STABLE

صافي التدفقسعر STABLEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.11 M0.03
2026-08-16$0.13 M0.03
2026-08-15$0.13 M0.03
2026-08-14$0.11 M0.03
2026-08-13$0.01 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن STABLE

تداول أسواق STABLE (STABLE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STABLE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTABLE
$0.031009
$0.031009$0.031009
+1.82%
5.61M (USDT)
/USDCSTABLE
$0.030904
$0.030904$0.030904
+1.80%
1.78M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STABLE إلى USD

المبلغ

STABLE
STABLE
USD
USD

1 STABLE = 0.031009 USD

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