التحليل الفني اليوم لـ STABLE (STABLE) توفر صفحة STABLE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STABLE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STABLE أدناه. التسجيل

تغير سعر STABLE (STABLE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.031009 -- -4.14% -13.26% -12.55%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STABLE

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STABLE عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 1 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03083 0.0308 R2 0.0308 0.03079 R1 0.03079 0.03078 PP 0.03076 0.03076 S1 0.03075 0.03075 S2 0.03072 0.03074 S3 0.03071 0.03072

إشارات السوق الخاصة بـ STABLE صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.12M $7.13 M $8.25 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.28 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.29 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.38 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.39 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ STABLE صافي التدفق سعر STABLEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.11 M 0.03 2026-08-16 $0.13 M 0.03 2026-08-15 $0.13 M 0.03 2026-08-14 $0.11 M 0.03 2026-08-13 $0.01 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق STABLE (STABLE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STABLE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT STABLE $0.031009 $0.031009 $0.031009 +1.82% 5.61M (USDT) تداول / USDC STABLE $0.030904 $0.030904 $0.030904 +1.80% 1.78M (USDT) تداول