التحليل الفني اليوم لـ Subsquid (SQD) توفر صفحة Subsquid تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SQD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Subsquid أدناه. التسجيل

تغير سعر Subsquid (SQD) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04002 -- -9.07% +32.34% +7.46%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Subsquid

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Subsquid عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 18 حيادي 4 شراء 4 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 11 حيادي 1 شراء 2 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 3 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04017 0.04016 R2 0.04016 0.04016 R1 0.04016 0.04016 PP 0.04015 0.04015 S1 0.04015 0.04015 S2 0.04014 0.04015 S3 0.04014 0.04014

إشارات السوق الخاصة بـ Subsquid صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.30M $3.47 M $3.77 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.17 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.09M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.81 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.89 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Subsquid صافي التدفق سعر SQDUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.04 2026-08-16 -$0.11 M 0.04 2026-08-15 -$0.05 M 0.04 2026-08-14 -$0.06 M 0.04 2026-08-13 $0.09 M 0.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Subsquid (SQD) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Subsquid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT SQD $0.04 $0.04 $0.04 -8.88% 1.54M (USDT) تداول