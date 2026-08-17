شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Subsquid، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Subsquid، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SQD

معلومات سعر SQD

ما هو SQD

الوثيقة البيضاء لـ SQD

الموقع الرسمي لـ SQD

اقتصاد توكن SQD

توقعات سعر SQD

سجل SQD

دليل شراء SQD

محول عملة SQD إلى الفيات

عقود SQD الفورية

SQD عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Subsquid (SQD)

التحليل الفني اليوم لـ Subsquid (SQD)

توفر صفحة Subsquid تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SQD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Subsquid أدناه.

تغير سعر Subsquid (SQD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04002---9.07%+32.34%+7.46%
اعرف المزيد عن سعر Subsquid

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Subsquid

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Subsquid عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 18
حيادي 4
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 1شراء 2
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 3شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04017
0.04016
R2
0.04016
0.04016
R1
0.04016
0.04016
PP
0.04015
0.04015
S1
0.04015
0.04015
S2
0.04014
0.04015
S3
0.04014
0.04014

إشارات السوق الخاصة بـ Subsquid

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.30M
$3.47 M
$3.77 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.09M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.81 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.89 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Subsquid

صافي التدفقسعر SQDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.04
2026-08-16-$0.11 M0.04
2026-08-15-$0.05 M0.04
2026-08-14-$0.06 M0.04
2026-08-13$0.09 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Subsquid

تداول أسواق Subsquid (SQD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Subsquid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSQD
$0.04
$0.04$0.04
-8.88%
1.54M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SQD إلى USD

المبلغ

SQD
SQD
USD
USD

1 SQD = 0.04002 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.