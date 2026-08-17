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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SPX6900، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SPX6900، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SPX

معلومات سعر SPX

ما هو SPX

الوثيقة البيضاء لـ SPX

الموقع الرسمي لـ SPX

اقتصاد توكن SPX

توقعات سعر SPX

سجل SPX

دليل شراء SPX

محول عملة SPX إلى الفيات

عقود SPX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SPX6900 (SPX)

التحليل الفني اليوم لـ SPX6900 (SPX)

توفر صفحة SPX6900 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SPX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SPX6900 أدناه.

تغير سعر SPX6900 (SPX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3208--0.00%-5.65%-11.02%
اعرف المزيد عن سعر SPX6900

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SPX6900

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SPX6900 عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 5
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 1شراء 8
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 4شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.3215
0.3213
R2
0.3213
0.3211
R1
0.3209
0.3209
PP
0.3207
0.3207
S1
0.3203
0.3205
S2
0.3201
0.3203
S3
0.3197
0.3201

إشارات السوق الخاصة بـ SPX6900

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.10M
$2.45 M
$2.35 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.25M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.38 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$5.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$5.17 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SPX6900

صافي التدفقسعر SPXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.20 M0.32
2026-08-16-$0.22 M0.32
2026-08-15-$0.76 M0.32
2026-08-14-$0.36 M0.32
2026-08-13-$0.83 M0.31

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SPX6900

تداول أسواق SPX6900 (SPX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SPX6900 المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSPX
$0.3209
$0.3209$0.3209
+0.69%
192.84K (USDT)
/USDCSPX
$0.3208
$0.3208$0.3208
+0.69%
170.99K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SPX إلى USD

المبلغ

SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 0.3207 USD

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