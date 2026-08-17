التحليل الفني اليوم لـ SPX6900 (SPX) توفر صفحة SPX6900 تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SPX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SPX6900 أدناه. التسجيل

تغير سعر SPX6900 (SPX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.3208 -- 0.00% -5.65% -11.02%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SPX6900

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SPX6900 عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 5 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 1 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 4 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.3215 0.3213 R2 0.3213 0.3211 R1 0.3209 0.3209 PP 0.3207 0.3207 S1 0.3203 0.3205 S2 0.3201 0.3203 S3 0.3197 0.3201

إشارات السوق الخاصة بـ SPX6900 صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.10M $2.45 M $2.35 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.25M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.13 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.38 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.06M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $5.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $5.17 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ SPX6900 صافي التدفق سعر SPXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.20 M 0.32 2026-08-16 -$0.22 M 0.32 2026-08-15 -$0.76 M 0.32 2026-08-14 -$0.36 M 0.32 2026-08-13 -$0.83 M 0.31 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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