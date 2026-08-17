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المزيد عن SPK

معلومات سعر SPK

ما هو SPK

الوثيقة البيضاء لـ SPK

الموقع الرسمي لـ SPK

اقتصاد توكن SPK

توقعات سعر SPK

سجل SPK

دليل شراء SPK

محول عملة SPK إلى الفيات

عقود SPK الفورية

SPK عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Spark (SPK)

التحليل الفني اليوم لـ Spark (SPK)

توفر صفحة Spark تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SPK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Spark أدناه.

تغير سعر Spark (SPK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0144---1.91%-16.28%-48.37%
اعرف المزيد عن سعر Spark

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Spark

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Spark عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 4
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0144
0.01439
R2
0.01439
0.01439
R1
0.01439
0.01439
PP
0.01438
0.01438
S1
0.01438
0.01438
S2
0.01437
0.01438
S3
0.01437
0.01437

إشارات السوق الخاصة بـ Spark

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.43M
$7.48 M
$7.91 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Spark

صافي التدفقسعر SPKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.01 M0.01
2026-08-13$0.04 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Spark

تداول أسواق Spark (SPK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Spark المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSPK
$0.0144
$0.0144$0.0144
+0.34%
3.55M (USDT)
/USDCSPK
$0.01439
$0.01439$0.01439
+0.34%
3.95M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SPK إلى USD

المبلغ

SPK
SPK
USD
USD

1 SPK = 0.0144 USD

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