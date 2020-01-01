توكنوميكس SpacePi (SPACEPI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SpacePi (SPACEPI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SpacePi (SPACEPI) SpacePi is a unique player in the blockchain space, offering a range of services that go beyond specialized areas like DeFi or NFTs. It aims to meet the diverse needs of an evolving blockchain community through an all-in-one ecosystem. الموقع الرسمي: https://eth.space-pi.com الوثيقة البيضاء: https://x.pi.space/spacepi-whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e اشتر SPACEPI الآن!

توكنوميكس SpacePi (SPACEPI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SpacePi (SPACEPI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000006 $ 0.00000006 $ 0.00000006 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000446714564 $ 0.000000000446714564 $ 0.000000000446714564 السعر الحالي: $ 0.00000000123 $ 0.00000000123 $ 0.00000000123 معرفة المزيد عن سعر SpacePi (SPACEPI)

توكنوميكس SpacePi (SPACEPI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SpacePi (SPACEPI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SPACEPI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SPACEPI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SPACEPI، استكشف السعر المباشر لتوكن SPACEPI!

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