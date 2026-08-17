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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Spacecoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Spacecoin، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SPACE

معلومات سعر SPACE

ما هو SPACE

الوثيقة البيضاء لـ SPACE

الموقع الرسمي لـ SPACE

اقتصاد توكن SPACE

توقعات سعر SPACE

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التحليل الفني اليوم لـ Spacecoin (SPACE)

التحليل الفني اليوم لـ Spacecoin (SPACE)

توفر صفحة Spacecoin تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SPACE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Spacecoin أدناه.

تغير سعر Spacecoin (SPACE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004833---12.56%-18.28%-43.14%
اعرف المزيد عن سعر Spacecoin

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Spacecoin

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Spacecoin عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004842
0.004842
R2
0.004842
0.004841
R1
0.004841
0.004841
PP
0.004841
0.004841
S1
0.00484
0.00484
S2
0.00484
0.00484
S3
0.004839
0.00484

إشارات السوق الخاصة بـ Spacecoin

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.12M
$1.36 M
$1.48 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.19 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Spacecoin

صافي التدفقسعر SPACEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.00
2026-08-16-$0.06 M0.00
2026-08-15-$0.04 M0.01
2026-08-14$0.06 M0.00
2026-08-13-$0.06 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Spacecoin (SPACE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Spacecoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSPACE
$0.004832
$0.004832$0.004832
-3.03%
13.99M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SPACE إلى USD

المبلغ

SPACE
SPACE
USD
USD

1 SPACE = 0.004833 USD

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