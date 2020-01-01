توكنوميكس Soulsaver (SOUL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Soulsaver (SOUL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Soulsaver (SOUL) Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. الموقع الرسمي: https://idlesoulsavers.io/ الوثيقة البيضاء: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 اشتر SOUL الآن!

توكنوميكس Soulsaver (SOUL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Soulsaver (SOUL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.95K $ 14.95K $ 14.95K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 السعر الحالي: $ 0.000001495 $ 0.000001495 $ 0.000001495 معرفة المزيد عن سعر Soulsaver (SOUL)

توكنوميكس Soulsaver (SOUL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Soulsaver (SOUL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOUL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOUL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOUL، استكشف السعر المباشر لتوكن SOUL!

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