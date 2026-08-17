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المزيد عن SOSO

معلومات سعر SOSO

ما هو SOSO

الوثيقة البيضاء لـ SOSO

الموقع الرسمي لـ SOSO

اقتصاد توكن SOSO

توقعات سعر SOSO

سجل SOSO

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التحليل الفني اليوم لـ SoSoValue (SOSO)

التحليل الفني اليوم لـ SoSoValue (SOSO)

توفر صفحة SoSoValue تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOSO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SoSoValue أدناه.

تغير سعر SoSoValue (SOSO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.326---5.32%+12.06%-12.02%
اعرف المزيد عن سعر SoSoValue

تدفق رأس المال الخاص بـ SoSoValue

صافي التدفقسعر SOSOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.33
2026-08-16$0.00 M0.33
2026-08-15$0.00 M0.33
2026-08-14-$0.02 M0.33
2026-08-13-$0.01 M0.33

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SoSoValue

تداول أسواق SoSoValue (SOSO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SoSoValue المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSOSO
$0.326
$0.326$0.326
-0.18%
302.15K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SOSO إلى USD

المبلغ

SOSO
SOSO
USD
USD

1 SOSO = 0.326 USD

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