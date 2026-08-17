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المزيد عن SOPH

معلومات سعر SOPH

ما هو SOPH

الوثيقة البيضاء لـ SOPH

الموقع الرسمي لـ SOPH

اقتصاد توكن SOPH

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التحليل الفني اليوم لـ SOPH (SOPH)

التحليل الفني اليوم لـ SOPH (SOPH)

توفر صفحة SOPH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOPH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SOPH أدناه.

تغير سعر SOPH (SOPH)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003576---10.81%-20.25%-52.87%
اعرف المزيد عن سعر SOPH

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SOPH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SOPH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 1
شراء 12
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003566
0.003566
R2
0.003566
0.003565
R1
0.003565
0.003565
PP
0.003565
0.003565
S1
0.003564
0.003564
S2
0.003564
0.003564
S3
0.003563
0.003564

إشارات السوق الخاصة بـ SOPH

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.38M
$6.23 M
$6.61 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.30 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.41 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SOPH

صافي التدفقسعر SOPHUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.19 M0.00
2026-08-16-$0.08 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.04 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SOPH (SOPH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SOPH المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSOPH
$0.003577
$0.003577$0.003577
-3.08%
21.01M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SOPH إلى USD

المبلغ

SOPH
SOPH
USD
USD

1 SOPH = 0.003576 USD

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