التحليل الفني اليوم لـ SOPH (SOPH) توفر صفحة SOPH تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOPH، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SOPH أدناه. التسجيل

تغير سعر SOPH (SOPH) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.003576 -- -10.81% -20.25% -52.87%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SOPH

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SOPH عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 1 شراء 12 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 9 حيادي 0 شراء 5 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.003566 0.003566 R2 0.003566 0.003565 R1 0.003565 0.003565 PP 0.003565 0.003565 S1 0.003564 0.003564 S2 0.003564 0.003564 S3 0.003563 0.003564

إشارات السوق الخاصة بـ SOPH صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.38M $6.23 M $6.61 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.30 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.31 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.41 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.40 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ SOPH صافي التدفق سعر SOPHUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.19 M 0.00 2026-08-16 -$0.08 M 0.00 2026-08-15 $0.02 M 0.00 2026-08-14 $0.03 M 0.00 2026-08-13 $0.04 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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