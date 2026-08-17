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التحليل الفني اليوم لـ SOON (SOON)

التحليل الفني اليوم لـ SOON (SOON)

توفر صفحة SOON تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SOON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SOON أدناه.

تغير سعر SOON (SOON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2026---11.22%+24.90%+28.39%
اعرف المزيد عن سعر SOON

تدفق رأس المال الخاص بـ SOON

صافي التدفقسعر SOONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.20
2026-08-16$0.00 M0.19
2026-08-15$0.00 M0.20
2026-08-14$0.00 M0.20
2026-08-13$0.00 M0.21

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SOON (SOON) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SOON المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSOON
$0.2025
$0.2025$0.2025
+5.41%
516.16K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SOON إلى USD

المبلغ

SOON
SOON
USD
USD

1 SOON = 0.2026 USD

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