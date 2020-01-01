توكنوميكس Sonorus (SONORUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sonorus (SONORUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sonorus (SONORUS) Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. الموقع الرسمي: https://sonorus.network/ الوثيقة البيضاء: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA اشتر SONORUS الآن!

توكنوميكس Sonorus (SONORUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sonorus (SONORUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.37918 $ 0.37918 $ 0.37918 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001380087533197462 $ 0.001380087533197462 $ 0.001380087533197462 السعر الحالي: $ 0.001424 $ 0.001424 $ 0.001424 معرفة المزيد عن سعر Sonorus (SONORUS)

توكنوميكس Sonorus (SONORUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sonorus (SONORUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SONORUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SONORUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SONORUS، استكشف السعر المباشر لتوكن SONORUS!

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